Poznaj tokenomikę PlinkoIncinerator (PLINC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PLINC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PlinkoIncinerator (PLINC) / Tokenomika / Tokenomika PlinkoIncinerator (PLINC) Odkryj kluczowe informacje o PlinkoIncinerator (PLINC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PlinkoIncinerator (PLINC) Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features. Oficjalna strona internetowa: https://plinkoincinerator.com/ Kup PLINC teraz! Tokenomika i analiza cenowa PlinkoIncinerator (PLINC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PlinkoIncinerator (PLINC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.84K $ 7.84K $ 7.84K Całkowita podaż: $ 997.07M $ 997.07M $ 997.07M Podaż w obiegu: $ 997.07M $ 997.07M $ 997.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.84K $ 7.84K $ 7.84K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie PlinkoIncinerator (PLINC) Tokenomika PlinkoIncinerator (PLINC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PlinkoIncinerator (PLINC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLINC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLINC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLINC tokenomikę, poznaj cenę tokena PLINCna żywo! Prognoza ceny PLINC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLINC? Nasza strona z prognozami cen PLINC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PLINC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.