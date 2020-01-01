Poznaj tokenomikę Pleasure Coin (NSFW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NSFW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pleasure Coin (NSFW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NSFW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pleasure Coin (NSFW) / Tokenomika / Tokenomika Pleasure Coin (NSFW) Odkryj kluczowe informacje o Pleasure Coin (NSFW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pleasure Coin (NSFW) Oficjalna strona internetowa: https://nsfwpay.com/ Kup NSFW teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pleasure Coin (NSFW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pleasure Coin (NSFW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 691.46K $ 691.46K $ 691.46K Całkowita podaż: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Podaż w obiegu: $ 63.96B $ 63.96B $ 63.96B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 745.98K $ 745.98K $ 745.98K Historyczne maksimum: $ 0.00114031 $ 0.00114031 $ 0.00114031 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Pleasure Coin (NSFW) Tokenomika Pleasure Coin (NSFW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pleasure Coin (NSFW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NSFW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NSFW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNSFW tokenomikę, poznaj cenę tokena NSFWna żywo! Prognoza ceny NSFW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NSFW? Nasza strona z prognozami cen NSFW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NSFW już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.