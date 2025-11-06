GiełdaDEX+
Aktualna cena Plazzy the dog to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PLAZZY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PLAZZY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PLAZZY

Informacje o cenie PLAZZY

Czym jest PLAZZY

Oficjalna strona internetowa PLAZZY

Tokenomika PLAZZY

Prognoza cen PLAZZY

Cena Plazzy the dog (PLAZZY)

Aktualna cena 1 PLAZZY do USD:

$0.0006419
0.00%1D
USD
Plazzy the dog (PLAZZY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:02:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Plazzy the dog (PLAZZY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.05%

+0.01%

+0.01%

Aktualna cena Plazzy the dog (PLAZZY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PLAZZY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PLAZZY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PLAZZY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.05% w ciągu 24 godzin i o +0.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Plazzy the dog (PLAZZY)

$ 641.90K
--
$ 641.90K
1.00B
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Plazzy the dog wynosi $ 641.90K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PLAZZY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 641.90K.

Historia ceny Plazzy the dog (PLAZZY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Plazzy the dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Plazzy the dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Plazzy the dog do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Plazzy the dog do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.05%
30 Dni$ 0-1.13%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Plazzy the dog (PLAZZY)

Plazzy the dog ($PLAZZY) — the first dog born in the Plasma network. A symbol of loyalty to the blockchain and a fun mascot of decentralization. When Plasma was just launching, the network was empty and quiet. But decentralization cannot tolerate loneliness — and the blocks decided to give birth to the first meme dog. Thus, Plazzy was born: a digital dog created from transactions, gas, and memes.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Plazzy the dog (PLAZZY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Plazzy the dog (w USD)

Jaka będzie wartość Plazzy the dog (PLAZZY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Plazzy the dog (PLAZZY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Plazzy the dog.

Sprawdź teraz prognozę ceny Plazzy the dog!

PLAZZY na lokalne waluty

Tokenomika Plazzy the dog (PLAZZY)

Zrozumienie tokenomiki Plazzy the dog (PLAZZY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PLAZZYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Plazzy the dog (PLAZZY)

Jaka jest dziś wartość Plazzy the dog (PLAZZY)?
Aktualna cena PLAZZY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PLAZZY do USD?
Aktualna cena PLAZZY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Plazzy the dog?
Kapitalizacja rynkowa dla PLAZZY wynosi $ 641.90K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PLAZZY w obiegu?
W obiegu PLAZZY znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PLAZZY?
PLAZZY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PLAZZY?
PLAZZY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PLAZZY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PLAZZY wynosi -- USD.
Czy w tym roku PLAZZY pójdzie wyżej?
PLAZZY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PLAZZY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Plazzy the dog (PLAZZY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

