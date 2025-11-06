Informacje o cenie Plazzy the dog (PLAZZY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.05% Zmiana ceny (7D) +0.01% Zmiana ceny (7D) +0.01%

Aktualna cena Plazzy the dog (PLAZZY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PLAZZY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PLAZZY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PLAZZY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.05% w ciągu 24 godzin i o +0.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Plazzy the dog (PLAZZY)

Kapitalizacja rynkowa $ 641.90K$ 641.90K $ 641.90K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 641.90K$ 641.90K $ 641.90K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Plazzy the dog wynosi $ 641.90K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PLAZZY w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 641.90K.