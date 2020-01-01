Poznaj tokenomikę Plaza LevETH (LEVETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LEVETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Plaza LevETH (LEVETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LEVETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Plaza LevETH (LEVETH) / Tokenomika / Tokenomika Plaza LevETH (LEVETH) Odkryj kluczowe informacje o Plaza LevETH (LEVETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Plaza LevETH (LEVETH) Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ Oficjalna strona internetowa: https://app.plaza.finance/ Kup LEVETH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Plaza LevETH (LEVETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Plaza LevETH (LEVETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 242.49K $ 242.49K $ 242.49K Całkowita podaż: $ 116.50 $ 116.50 $ 116.50 Podaż w obiegu: $ 116.50 $ 116.50 $ 116.50 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 242.49K $ 242.49K $ 242.49K Historyczne maksimum: $ 9,829.9 $ 9,829.9 $ 9,829.9 Historyczne minimum: $ 31.86 $ 31.86 $ 31.86 Aktualna cena: $ 2,081.42 $ 2,081.42 $ 2,081.42 Dowiedz się więcej o cenie Plaza LevETH (LEVETH) Tokenomika Plaza LevETH (LEVETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Plaza LevETH (LEVETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LEVETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LEVETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLEVETH tokenomikę, poznaj cenę tokena LEVETHna żywo! Prognoza ceny LEVETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LEVETH? Nasza strona z prognozami cen LEVETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LEVETH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.