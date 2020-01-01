Poznaj tokenomikę Plaza BondETH (BONDETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BONDETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Plaza BondETH (BONDETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BONDETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Plaza BondETH (BONDETH) Odkryj kluczowe informacje o Plaza BondETH (BONDETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Plaza BondETH (BONDETH) Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ Oficjalna strona internetowa: https://app.plaza.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Plaza BondETH (BONDETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Plaza BondETH (BONDETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 617.07K Całkowita podaż: $ 6.25K Podaż w obiegu: $ 6.25K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 617.07K Historyczne maksimum: $ 108.57 Historyczne minimum: $ 45.11 Aktualna cena: $ 98.79 Tokenomika Plaza BondETH (BONDETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Plaza BondETH (BONDETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BONDETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BONDETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.