Giełda MEXC / Cena krypto / PlayMind (PLAI) / Tokenomika / Tokenomika PlayMind (PLAI) Odkryj kluczowe informacje o PlayMind (PLAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PlayMind (PLAI) PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry Oficjalna strona internetowa: https://www.playmind.ai/ Biała księga: https://whitepaper.playmind.ai/ Kup PLAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa PlayMind (PLAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PlayMind (PLAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 140.69K $ 140.69K $ 140.69K Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 140.69K $ 140.69K $ 140.69K Historyczne maksimum: $ 0.00193763 $ 0.00193763 $ 0.00193763 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00014041 $ 0.00014041 $ 0.00014041 Dowiedz się więcej o cenie PlayMind (PLAI) Tokenomika PlayMind (PLAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PlayMind (PLAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLAI tokenomikę, poznaj cenę tokena PLAIna żywo! Prognoza ceny PLAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLAI? Nasza strona z prognozami cen PLAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PLAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.