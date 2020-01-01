Poznaj tokenomikę Plasma Finance (PPAY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PPAY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Plasma Finance (PPAY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PPAY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Plasma Finance (PPAY) / Tokenomika / Tokenomika Plasma Finance (PPAY) Odkryj kluczowe informacje o Plasma Finance (PPAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Plasma Finance (PPAY) Plasma.Finance is a cross-chain DeFi aggregator and portfolio management platform. Plasma.Finance is a cross-chain DeFi aggregator and portfolio management platform. Oficjalna strona internetowa: https://plasma.finance Kup PPAY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Plasma Finance (PPAY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Plasma Finance (PPAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 326.68K $ 326.68K $ 326.68K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 343.88K $ 343.88K $ 343.88K Historyczne maksimum: $ 0.42608 $ 0.42608 $ 0.42608 Historyczne minimum: $ 0.00005248 $ 0.00005248 $ 0.00005248 Aktualna cena: $ 0.00034388 $ 0.00034388 $ 0.00034388 Dowiedz się więcej o cenie Plasma Finance (PPAY) Tokenomika Plasma Finance (PPAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Plasma Finance (PPAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PPAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PPAY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPPAY tokenomikę, poznaj cenę tokena PPAYna żywo! Prognoza ceny PPAY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PPAY? Nasza strona z prognozami cen PPAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PPAY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.