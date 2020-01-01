Poznaj tokenomikę Plants VS Ronke (PVR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PVR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Plants VS Ronke (PVR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PVR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Plants VS Ronke (PVR) / Tokenomika / Tokenomika Plants VS Ronke (PVR) Odkryj kluczowe informacje o Plants VS Ronke (PVR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Plants VS Ronke (PVR) Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards. Oficjalna strona internetowa: https://pvr.ronencoin.tech/ Kup PVR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Plants VS Ronke (PVR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Plants VS Ronke (PVR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 217.75K Całkowita podaż: $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 257.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 253.68K Historyczne maksimum: $ 0.01016038 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0008456 Dowiedz się więcej o cenie Plants VS Ronke (PVR) Tokenomika Plants VS Ronke (PVR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Plants VS Ronke (PVR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PVR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PVR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPVR tokenomikę, poznaj cenę tokena PVRna żywo! Prognoza ceny PVR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PVR? Nasza strona z prognozami cen PVR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PVR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.