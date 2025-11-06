Informacje o cenie Plantfun (PLANTFUN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.0000062 Maksimum 24h $ 0.00000719 Historyczne maksimum $ 0.00016458 Najniższa cena $ 0.00000562 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) -3.10% Zmiana ceny (7D) -15.68%

Aktualna cena Plantfun (PLANTFUN) wynosi $0.0000062. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PLANTFUN wahał się między $ 0.0000062 a $ 0.00000719, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PLANTFUN w historii to $ 0.00016458, a najniższy to $ 0.00000562.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PLANTFUN zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o -3.10% w ciągu 24 godzin i o -15.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Plantfun (PLANTFUN)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.15K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.15K Podaż w obiegu 991.43M Całkowita podaż 991,434,911.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Plantfun wynosi $ 6.15K, przy 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PLANTFUN w obiegu wynosi 991.43M, przy całkowitej podaży 991434911.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.15K.