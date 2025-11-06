GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Plantfun to 0.0000062 USD. Śledź aktualizacje cen PLANTFUN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PLANTFUN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Plantfun to 0.0000062 USD. Śledź aktualizacje cen PLANTFUN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PLANTFUN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PLANTFUN

Informacje o cenie PLANTFUN

Czym jest PLANTFUN

Oficjalna strona internetowa PLANTFUN

Tokenomika PLANTFUN

Prognoza cen PLANTFUN

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Plantfun

Cena Plantfun (PLANTFUN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PLANTFUN do USD:

--
----
-3.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Plantfun (PLANTFUN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:12:40 (UTC+8)

Informacje o cenie Plantfun (PLANTFUN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000062
$ 0.0000062$ 0.0000062
Minimum 24h
$ 0.00000719
$ 0.00000719$ 0.00000719
Maksimum 24h

$ 0.0000062
$ 0.0000062$ 0.0000062

$ 0.00000719
$ 0.00000719$ 0.00000719

$ 0.00016458
$ 0.00016458$ 0.00016458

$ 0.00000562
$ 0.00000562$ 0.00000562

-0.10%

-3.10%

-15.68%

-15.68%

Aktualna cena Plantfun (PLANTFUN) wynosi $0.0000062. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PLANTFUN wahał się między $ 0.0000062 a $ 0.00000719, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PLANTFUN w historii to $ 0.00016458, a najniższy to $ 0.00000562.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PLANTFUN zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o -3.10% w ciągu 24 godzin i o -15.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Plantfun (PLANTFUN)

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

--
----

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

991.43M
991.43M 991.43M

991,434,911.0
991,434,911.0 991,434,911.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Plantfun wynosi $ 6.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PLANTFUN w obiegu wynosi 991.43M, przy całkowitej podaży 991434911.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.15K.

Historia ceny Plantfun (PLANTFUN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Plantfun do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Plantfun do USD wyniosła $ -0.0000049852.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Plantfun do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Plantfun do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.10%
30 Dni$ -0.0000049852-80.40%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Plantfun (PLANTFUN)

Changing the planet one coin at a time. We plant trees 24/7 o our livestream, do charity donations, community events, and collaboration with local schools for tree planting.

🌱Planted around 700 trees so far, seedlings we planted includes: Mangroves, Almond, Java Plum, Coconuts, Tangerine, Star Apple, Avocado, Guava, Cranberry, and Narra. 🌱Donated more than 2k USD to #teamtrees, basically planting 2k trees with our donation. 🌱Donated around 5k USD to other Charity Organizations. 🌱Gaveaway more than 1k USD to Community Events includes “Plant to Win” and more

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Plantfun (PLANTFUN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Plantfun (w USD)

Jaka będzie wartość Plantfun (PLANTFUN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Plantfun (PLANTFUN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Plantfun.

Sprawdź teraz prognozę ceny Plantfun!

PLANTFUN na lokalne waluty

Tokenomika Plantfun (PLANTFUN)

Zrozumienie tokenomiki Plantfun (PLANTFUN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PLANTFUNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Plantfun (PLANTFUN)

Jaka jest dziś wartość Plantfun (PLANTFUN)?
Aktualna cena PLANTFUN w USD wynosi 0.0000062USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PLANTFUN do USD?
Aktualna cena PLANTFUN w USD wynosi $ 0.0000062. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Plantfun?
Kapitalizacja rynkowa dla PLANTFUN wynosi $ 6.15K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PLANTFUN w obiegu?
W obiegu PLANTFUN znajduje się 991.43M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PLANTFUN?
PLANTFUN osiąga ATH w wysokości 0.00016458 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PLANTFUN?
PLANTFUN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000562 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PLANTFUN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PLANTFUN wynosi -- USD.
Czy w tym roku PLANTFUN pójdzie wyżej?
PLANTFUN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PLANTFUN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:12:40 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Plantfun (PLANTFUN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,103.84
$103,103.84$103,103.84

-0.60%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.49
$3,378.49$3,378.49

-0.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.85
$158.85$158.85

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,103.84
$103,103.84$103,103.84

-0.60%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.49
$3,378.49$3,378.49

-0.58%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3237
$2.3237$2.3237

+2.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.85
$158.85$158.85

-1.04%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0780
$1.0780$1.0780

-0.66%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000935
$0.0000000935$0.0000000935

+519.20%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2158
$0.2158$0.2158

+331.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006300
$0.000006300$0.000006300

+233.68%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24327
$0.24327$0.24327

+91.89%

Logo Resolv

Resolv

RESOLV

$0.09716
$0.09716$0.09716

+83.77%