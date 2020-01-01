Tokenomika Plant (PLANT)

Odkryj kluczowe informacje o Plant (PLANT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Plant (PLANT)

Plant is a SocialFi project hosted on Solana, combining AI-driven functionality with community engagement. The project features an evolving AI agent represented as a digital plant that grows smarter through user interactions. Community members train the Plant by suggesting tokens and providing context via X. These interactions enable the Plant to build memory, predict token trends, and develop its AI capabilities.

Participants are incentivized through token-based airdrops ("raindrops") determined by their interaction level, creating a gamified and rewarding ecosystem. Plant integrates predictive analytics, decentralized finance elements, and community-driven AI evolution, offering a unique platform where users actively shape the project's growth and benefit from its insights.

This combination of AI, community input, and decentralized rewards establishes Plant as an innovative leader in the SocialFi space.

https://plant.fun/

Tokenomika i analiza cenowa Plant (PLANT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Plant (PLANT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 145.76K
$ 145.76K$ 145.76K
Całkowita podaż:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Podaż w obiegu:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 145.76K
$ 145.76K$ 145.76K
Historyczne maksimum:
$ 0.00234174
$ 0.00234174$ 0.00234174
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00014576
$ 0.00014576$ 0.00014576

Tokenomika Plant (PLANT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Plant (PLANT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PLANT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLANT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPLANT tokenomikę, poznaj cenę tokena PLANTna żywo!

Prognoza ceny PLANT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLANT? Nasza strona z prognozami cen PLANT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.