Informacje o Plant vs Undead (PVU) Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs. Oficjalna strona internetowa: https://plantvsundead.com/ Tokenomika i analiza cenowa Plant vs Undead (PVU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Plant vs Undead (PVU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 249.21K Całkowita podaż: $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 285.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 262.33K Historyczne maksimum: $ 24.73 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00087472 Dowiedz się więcej o cenie Plant vs Undead (PVU) Tokenomika Plant vs Undead (PVU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Plant vs Undead (PVU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PVU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PVU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPVU tokenomikę, poznaj cenę tokena PVUna żywo! Prognoza ceny PVU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PVU? Nasza strona z prognozami cen PVU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PVU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.