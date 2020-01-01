Poznaj tokenomikę Plankton in Pain (AAAHHM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AAAHHM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Plankton in Pain (AAAHHM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AAAHHM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Plankton in Pain (AAAHHM) Plankton getting served in 4k Plankton in Pain is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. With a dedicated team and a vibrant community, $AAAHHM Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados . Oficjalna strona internetowa: https://www.aaahhm.meme/ Kup AAAHHM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Plankton in Pain (AAAHHM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Plankton in Pain (AAAHHM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.82K Całkowita podaż: $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 999.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.82K Historyczne maksimum: $ 0.070298 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Plankton in Pain (AAAHHM) Tokenomika Plankton in Pain (AAAHHM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Plankton in Pain (AAAHHM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AAAHHM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AAAHHM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAAAHHM tokenomikę, poznaj cenę tokena AAAHHMna żywo! Prognoza ceny AAAHHM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AAAHHM? Nasza strona z prognozami cen AAAHHM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AAAHHM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.