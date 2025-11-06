Informacje o cenie Planet Horse V2 (PHORSE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00181314$ 0.00181314 $ 0.00181314 Najniższa cena $ 0.00005106$ 0.00005106 $ 0.00005106 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Planet Horse V2 (PHORSE) wynosi $0.00020925. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PHORSE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PHORSE w historii to $ 0.00181314, a najniższy to $ 0.00005106.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PHORSE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Planet Horse V2 (PHORSE)

Kapitalizacja rynkowa $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Podaż w obiegu 300.00M 300.00M 300.00M Całkowita podaż 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Planet Horse V2 wynosi $ 62.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PHORSE w obiegu wynosi 300.00M, przy całkowitej podaży 300000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 62.78K.