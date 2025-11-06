GiełdaDEX+
Aktualna cena Planet Horse V2 to 0.00020925 USD. Śledź aktualizacje cen PHORSE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PHORSE łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 PHORSE do USD:

$0.00020925
$0.00020925$0.00020925
0.00%1D
mexc
USD
Planet Horse V2 (PHORSE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:12:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Planet Horse V2 (PHORSE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00181314
$ 0.00181314$ 0.00181314

$ 0.00005106
$ 0.00005106$ 0.00005106

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Planet Horse V2 (PHORSE) wynosi $0.00020925. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PHORSE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PHORSE w historii to $ 0.00181314, a najniższy to $ 0.00005106.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PHORSE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Planet Horse V2 (PHORSE)

$ 62.78K
$ 62.78K$ 62.78K

--
----

$ 62.78K
$ 62.78K$ 62.78K

300.00M
300.00M 300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Planet Horse V2 wynosi $ 62.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PHORSE w obiegu wynosi 300.00M, przy całkowitej podaży 300000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 62.78K.

Historia ceny Planet Horse V2 (PHORSE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Planet Horse V2 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Planet Horse V2 do USD wyniosła $ -0.0001081169.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Planet Horse V2 do USD wyniosła $ -0.0001556486.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Planet Horse V2 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0001081169-51.66%
60 dni$ -0.0001556486-74.38%
90 dni$ 0--

Co to jest Planet Horse V2 (PHORSE)

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

Zasoby dla Planet Horse V2 (PHORSE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Planet Horse V2 (w USD)

Jaka będzie wartość Planet Horse V2 (PHORSE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Planet Horse V2 (PHORSE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Planet Horse V2.

Sprawdź teraz prognozę ceny Planet Horse V2!

Tokenomika Planet Horse V2 (PHORSE)

Zrozumienie tokenomiki Planet Horse V2 (PHORSE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PHORSEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Planet Horse V2 (PHORSE)

Jaka jest dziś wartość Planet Horse V2 (PHORSE)?
Aktualna cena PHORSE w USD wynosi 0.00020925USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PHORSE do USD?
Aktualna cena PHORSE w USD wynosi $ 0.00020925. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Planet Horse V2?
Kapitalizacja rynkowa dla PHORSE wynosi $ 62.78K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PHORSE w obiegu?
W obiegu PHORSE znajduje się 300.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PHORSE?
PHORSE osiąga ATH w wysokości 0.00181314 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PHORSE?
PHORSE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005106 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PHORSE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PHORSE wynosi -- USD.
Czy w tym roku PHORSE pójdzie wyżej?
PHORSE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PHORSE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Planet Horse V2 (PHORSE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

