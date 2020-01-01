Poznaj tokenomikę Planet Finance (AQUA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AQUA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Planet Finance (AQUA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AQUA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Planet Finance (AQUA) / Tokenomika / Tokenomika Planet Finance (AQUA) Odkryj kluczowe informacje o Planet Finance (AQUA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Planet Finance (AQUA) Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA. Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA. Oficjalna strona internetowa: https://app.planet.finance/ Biała księga: https://docs.planet.finance Kup AQUA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Planet Finance (AQUA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Planet Finance (AQUA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 150.87K $ 150.87K $ 150.87K Całkowita podaż: $ 96.54K $ 96.54K $ 96.54K Podaż w obiegu: $ 89.50K $ 89.50K $ 89.50K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 162.74K $ 162.74K $ 162.74K Historyczne maksimum: $ 2,302.82 $ 2,302.82 $ 2,302.82 Historyczne minimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Aktualna cena: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 Dowiedz się więcej o cenie Planet Finance (AQUA) Tokenomika Planet Finance (AQUA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Planet Finance (AQUA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AQUA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AQUA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAQUA tokenomikę, poznaj cenę tokena AQUAna żywo! Prognoza ceny AQUA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AQUA? Nasza strona z prognozami cen AQUA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AQUA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.