Poznaj tokenomikę Pissing Dog Farts (PDF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PDF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pissing Dog Farts (PDF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PDF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pissing Dog Farts (PDF) / Tokenomika / Tokenomika Pissing Dog Farts (PDF) Odkryj kluczowe informacje o Pissing Dog Farts (PDF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pissing Dog Farts (PDF) Pissing Dog Farts is a one-of-a-kind meme coin inspired by the humorous and memorable image of a pissing dog. The project was launched through PumpFun, ensuring transparency with burned liquidity and a fair, community-focused approach. The mission of the project is to bring together the crypto community through humor, creativity, and interactive entertainment. The official website features: A Game with Rewards and Leaderboard: Players can compete in a fun, engaging game and earn rewards based on their performance, fostering an active and competitive community. Meme Generator: Users can create and share custom memes, promoting creativity and viral engagement within the community. By combining humor with functionality, Pissing Dog Farts aims to stand out in the crowded world of meme coins while building a loyal and engaged user base. The project is designed to be more than just a joke—it's a platform for fun, interaction, and long-term community growth. With its burned liquidity and transparent launch, Pissing Dog Farts prioritizes trust and sustainability, ensuring a solid foundation for its growing ecosystem. Whether you're here for the laughs, the competition, or the rewards, this meme coin offers something unique for everyone. Pissing Dog Farts is a one-of-a-kind meme coin inspired by the humorous and memorable image of a pissing dog. The project was launched through PumpFun, ensuring transparency with burned liquidity and a fair, community-focused approach. The mission of the project is to bring together the crypto community through humor, creativity, and interactive entertainment. The official website features: A Game with Rewards and Leaderboard: Players can compete in a fun, engaging game and earn rewards based on their performance, fostering an active and competitive community. Meme Generator: Users can create and share custom memes, promoting creativity and viral engagement within the community. By combining humor with functionality, Pissing Dog Farts aims to stand out in the crowded world of meme coins while building a loyal and engaged user base. The project is designed to be more than just a joke—it's a platform for fun, interaction, and long-term community growth. With its burned liquidity and transparent launch, Pissing Dog Farts prioritizes trust and sustainability, ensuring a solid foundation for its growing ecosystem. Whether you're here for the laughs, the competition, or the rewards, this meme coin offers something unique for everyone. Oficjalna strona internetowa: https://pissingdogfarts.online Kup PDF teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pissing Dog Farts (PDF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pissing Dog Farts (PDF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.73K $ 27.73K $ 27.73K Całkowita podaż: $ 984.86M $ 984.86M $ 984.86M Podaż w obiegu: $ 984.86M $ 984.86M $ 984.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.73K $ 27.73K $ 27.73K Historyczne maksimum: $ 0.00775448 $ 0.00775448 $ 0.00775448 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Pissing Dog Farts (PDF) Tokenomika Pissing Dog Farts (PDF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pissing Dog Farts (PDF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PDF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PDF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPDF tokenomikę, poznaj cenę tokena PDFna żywo! Prognoza ceny PDF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PDF? Nasza strona z prognozami cen PDF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PDF już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.