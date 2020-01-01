Poznaj tokenomikę Pineapple Owl (PINEOWL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PINEOWL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pineapple Owl (PINEOWL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PINEOWL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pineapple Owl (PINEOWL) / Tokenomika / Tokenomika Pineapple Owl (PINEOWL) Odkryj kluczowe informacje o Pineapple Owl (PINEOWL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pineapple Owl (PINEOWL) This is a community token whose purpose is to entertain and leverage popularity to give back to those in need. This is a community token whose purpose is to entertain and leverage popularity to give back to those in need. Oficjalna strona internetowa: https://pineowl.org Kup PINEOWL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pineapple Owl (PINEOWL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pineapple Owl (PINEOWL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.81K $ 24.81K $ 24.81K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 24.81K $ 24.81K $ 24.81K Historyczne maksimum: $ 0.00232767 $ 0.00232767 $ 0.00232767 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Pineapple Owl (PINEOWL) Tokenomika Pineapple Owl (PINEOWL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pineapple Owl (PINEOWL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PINEOWL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PINEOWL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPINEOWL tokenomikę, poznaj cenę tokena PINEOWLna żywo! Prognoza ceny PINEOWL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PINEOWL? Nasza strona z prognozami cen PINEOWL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PINEOWL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.