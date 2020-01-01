Poznaj tokenomikę PIM PIMLING (PIM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PIM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PIM PIMLING (PIM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PIM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PIM PIMLING (PIM) / Tokenomika / Tokenomika PIM PIMLING (PIM) Odkryj kluczowe informacje o PIM PIMLING (PIM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PIM PIMLING (PIM) Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness. Oficjalna strona internetowa: https://pimpimling.wtf/ Kup PIM teraz! Tokenomika i analiza cenowa PIM PIMLING (PIM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PIM PIMLING (PIM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.39K $ 19.39K $ 19.39K Całkowita podaż: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M Podaż w obiegu: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.39K $ 19.39K $ 19.39K Historyczne maksimum: $ 0.00384742 $ 0.00384742 $ 0.00384742 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie PIM PIMLING (PIM) Tokenomika PIM PIMLING (PIM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PIM PIMLING (PIM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIM tokenomikę, poznaj cenę tokena PIMna żywo! Prognoza ceny PIM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PIM? Nasza strona z prognozami cen PIM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PIM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.