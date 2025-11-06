Informacje o cenie PILSO OS (PILSO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.005568$ 0.005568 $ 0.005568 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -6.63% Zmiana ceny (7D) -6.63%

Aktualna cena PILSO OS (PILSO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PILSO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PILSO w historii to $ 0.005568, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PILSO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -6.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PILSO OS (PILSO)

Kapitalizacja rynkowa $ 19.32K$ 19.32K $ 19.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 23.50K$ 23.50K $ 23.50K Podaż w obiegu 82.23M 82.23M 82.23M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PILSO OS wynosi $ 19.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PILSO w obiegu wynosi 82.23M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 23.50K.