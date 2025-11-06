GiełdaDEX+
Aktualna cena PiggyCoinBSC to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PIGGYC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PIGGYC łatwo w MEXC już teraz.

Informacje o cenie PiggyCoinBSC (PIGGYC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+1.35%

-18.94%

-18.94%

Aktualna cena PiggyCoinBSC (PIGGYC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIGGYC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIGGYC w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PIGGYC zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +1.35% w ciągu 24 godzin i o -18.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PiggyCoinBSC (PIGGYC)

$ 174.47K
$ 174.47K$ 174.47K

--
----

$ 174.47K
$ 174.47K$ 174.47K

849.51B
849.51B 849.51B

849,507,689,892.4255
849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255

Obecna kapitalizacja rynkowa PiggyCoinBSC wynosi $ 174.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIGGYC w obiegu wynosi 849.51B, przy całkowitej podaży 849507689892.4255. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 174.47K.

Historia ceny PiggyCoinBSC (PIGGYC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PiggyCoinBSC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PiggyCoinBSC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PiggyCoinBSC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PiggyCoinBSC do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.35%
30 Dni$ 0-38.20%
60 dni$ 0-30.72%
90 dni$ 0--

Co to jest PiggyCoinBSC (PIGGYC)

We're a deflationary token that builds utility around our BTC and ETH reserves.

Our main goal is to onboard newbies in the friendliest and safest way, that's why we launched our NFT book (definitely for dummies) on five chains one year ago.

Our new swap generates revenue that combined with our taxes allow us to grow at a slow but steady pace; We're completely sustainable because our monthly expenses are really low.



Jaka jest dziś wartość PiggyCoinBSC (PIGGYC)?
Aktualna cena PIGGYC w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PIGGYC do USD?
Aktualna cena PIGGYC w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PiggyCoinBSC?
Kapitalizacja rynkowa dla PIGGYC wynosi $ 174.47K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PIGGYC w obiegu?
W obiegu PIGGYC znajduje się 849.51B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PIGGYC?
PIGGYC osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PIGGYC?
PIGGYC zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PIGGYC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PIGGYC wynosi -- USD.
Czy w tym roku PIGGYC pójdzie wyżej?
PIGGYC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PIGGYC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
