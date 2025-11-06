Informacje o cenie PiggyCoinBSC (PIGGYC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.12% Zmiana ceny (1D) +1.35% Zmiana ceny (7D) -18.94% Zmiana ceny (7D) -18.94%

Aktualna cena PiggyCoinBSC (PIGGYC) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIGGYC wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIGGYC w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PIGGYC zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +1.35% w ciągu 24 godzin i o -18.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PiggyCoinBSC (PIGGYC)

Kapitalizacja rynkowa $ 174.47K$ 174.47K $ 174.47K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 174.47K$ 174.47K $ 174.47K Podaż w obiegu 849.51B 849.51B 849.51B Całkowita podaż 849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255

Obecna kapitalizacja rynkowa PiggyCoinBSC wynosi $ 174.47K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIGGYC w obiegu wynosi 849.51B, przy całkowitej podaży 849507689892.4255. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 174.47K.