Giełda MEXC / Cena krypto / Pigeon Tech (GOVAI) / Tokenomika / Tokenomika Pigeon Tech (GOVAI) Odkryj kluczowe informacje o Pigeon Tech (GOVAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pigeon Tech (GOVAI) Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the 'birds aren't real' meme into a groundbreaking reality. This isn't just a meme upgrade; it's the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it's smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution! Oficjalna strona internetowa: https://govai.meme Kup GOVAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pigeon Tech (GOVAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pigeon Tech (GOVAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 587.18K Całkowita podaż: $ 999.83M Podaż w obiegu: $ 999.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 587.18K Historyczne maksimum: $ 0.0086572 Historyczne minimum: $ 0.00016962 Aktualna cena: $ 0.00058156 Dowiedz się więcej o cenie Pigeon Tech (GOVAI) Tokenomika Pigeon Tech (GOVAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pigeon Tech (GOVAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOVAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOVAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOVAI tokenomikę, poznaj cenę tokena GOVAIna żywo! Prognoza ceny GOVAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOVAI? Nasza strona z prognozami cen GOVAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOVAI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.