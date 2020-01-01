Poznaj tokenomikę Phonon DAO (PHONON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PHONON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Phonon DAO (PHONON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PHONON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Phonon DAO (PHONON) / Tokenomika / Tokenomika Phonon DAO (PHONON) Odkryj kluczowe informacje o Phonon DAO (PHONON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Phonon DAO (PHONON) Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level. Oficjalna strona internetowa: https://phonon.network/ Kup PHONON teraz! Tokenomika i analiza cenowa Phonon DAO (PHONON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Phonon DAO (PHONON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.87K $ 32.87K $ 32.87K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.81K $ 45.81K $ 45.81K Historyczne maksimum: $ 0.01391468 $ 0.01391468 $ 0.01391468 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Phonon DAO (PHONON) Tokenomika Phonon DAO (PHONON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Phonon DAO (PHONON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PHONON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PHONON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPHONON tokenomikę, poznaj cenę tokena PHONONna żywo! Prognoza ceny PHONON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PHONON? Nasza strona z prognozami cen PHONON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PHONON już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.