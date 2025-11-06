Cena Phaser Beary (PHASER)
--
--
-22.32%
-22.32%
Aktualna cena Phaser Beary (PHASER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PHASER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PHASER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki PHASER zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -22.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Phaser Beary wynosi $ 47.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PHASER w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 47.16K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Phaser Beary do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Phaser Beary do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Phaser Beary do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Phaser Beary do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|--
|30 Dni
|$ 0
|+8.71%
|60 dni
|$ 0
|-27.34%
|90 dni
|$ 0
|--
Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
