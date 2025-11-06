GiełdaDEX+
Aktualna cena Phaser Beary to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PHASER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PHASER łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Phaser Beary to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PHASER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PHASER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PHASER

Informacje o cenie PHASER

Czym jest PHASER

Oficjalna strona internetowa PHASER

Tokenomika PHASER

Prognoza cen PHASER

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Phaser Beary (PHASER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:10:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Phaser Beary (PHASER) (USD)

Aktualna cena Phaser Beary (PHASER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PHASER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PHASER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PHASER zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -22.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Phaser Beary (PHASER)

Obecna kapitalizacja rynkowa Phaser Beary wynosi $ 47.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PHASER w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 47.16K.

Historia ceny Phaser Beary (PHASER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Phaser Beary do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Phaser Beary do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Phaser Beary do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Phaser Beary do USD wyniosła $ 0.

Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0+8.71%
60 dni$ 0-27.34%
90 dni$ 0--

Co to jest Phaser Beary (PHASER)

Meet the Phaser Beary The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed. The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably). $Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be. Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Phaser Beary (PHASER)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Phaser Beary (w USD)

Jaka będzie wartość Phaser Beary (PHASER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Phaser Beary (PHASER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Phaser Beary.

Sprawdź teraz prognozę ceny Phaser Beary!

PHASER na lokalne waluty

Tokenomika Phaser Beary (PHASER)

Zrozumienie tokenomiki Phaser Beary (PHASER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PHASERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Phaser Beary (PHASER)

Jaka jest dziś wartość Phaser Beary (PHASER)?
Aktualna cena PHASER w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PHASER do USD?
Aktualna cena PHASER w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Phaser Beary?
Kapitalizacja rynkowa dla PHASER wynosi $ 47.16K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PHASER w obiegu?
W obiegu PHASER znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PHASER?
PHASER osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PHASER?
PHASER zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PHASER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PHASER wynosi -- USD.
Czy w tym roku PHASER pójdzie wyżej?
PHASER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PHASER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Phaser Beary (PHASER)

11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

