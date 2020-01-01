Poznaj tokenomikę Petcoin (PET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Petcoin (PET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Petcoin (PET) Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token. Oficjalna strona internetowa: https://tongochi.org Biała księga: https://tongochi.notion.site/Tongochi-Docs-eng-b286c5b1120743b48267496068a2c2dc Tokenomika i analiza cenowa Petcoin (PET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Petcoin (PET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.93K Całkowita podaż: $ 144.66M Podaż w obiegu: $ 91.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.78K Historyczne maksimum: $ 0.04081198 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010906 Tokenomika Petcoin (PET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Petcoin (PET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.