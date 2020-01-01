Poznaj tokenomikę Pesto the Baby King Penguin (PESTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PESTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pesto the Baby King Penguin (PESTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PESTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide! Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide! Oficjalna strona internetowa: https://www.pestosol.com Tokenomika i analiza cenowa Pesto the Baby King Penguin (PESTO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pesto the Baby King Penguin (PESTO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 315.39K $ 315.39K $ 315.39K Całkowita podaż: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Podaż w obiegu: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 315.39K $ 315.39K $ 315.39K Historyczne maksimum: $ 0.02946025 $ 0.02946025 $ 0.02946025 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00031459 $ 0.00031459 $ 0.00031459 Tokenomika Pesto the Baby King Penguin (PESTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pesto the Baby King Penguin (PESTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PESTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PESTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.