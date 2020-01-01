Poznaj tokenomikę Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FPFT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FPFT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) / Tokenomika / Tokenomika Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Odkryj kluczowe informacje o Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform. The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform. Oficjalna strona internetowa: https://www.fpfplay.com/ Kup FPFT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.78K $ 30.78K $ 30.78K Całkowita podaż: $ 97.91M $ 97.91M $ 97.91M Podaż w obiegu: $ 22.91M $ 22.91M $ 22.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 131.53K $ 131.53K $ 131.53K Historyczne maksimum: $ 0.210672 $ 0.210672 $ 0.210672 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00134345 $ 0.00134345 $ 0.00134345 Dowiedz się więcej o cenie Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) Tokenomika Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FPFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FPFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFPFT tokenomikę, poznaj cenę tokena FPFTna żywo! Prognoza ceny FPFT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FPFT? Nasza strona z prognozami cen FPFT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FPFT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.