GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena PepsiCo xStock to 142.86 USD. Śledź aktualizacje cen PEPX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PEPX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena PepsiCo xStock to 142.86 USD. Śledź aktualizacje cen PEPX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PEPX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PEPX

Informacje o cenie PEPX

Czym jest PEPX

Biała księga PEPX

Oficjalna strona internetowa PEPX

Tokenomika PEPX

Prognoza cen PEPX

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo PepsiCo xStock

Cena PepsiCo xStock (PEPX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PEPX do USD:

$142.61
$142.61$142.61
-0.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
PepsiCo xStock (PEPX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:09:54 (UTC+8)

Informacje o cenie PepsiCo xStock (PEPX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 141.55
$ 141.55$ 141.55
Minimum 24h
$ 143.41
$ 143.41$ 143.41
Maksimum 24h

$ 141.55
$ 141.55$ 141.55

$ 143.41
$ 143.41$ 143.41

$ 177.28
$ 177.28$ 177.28

$ 137.74
$ 137.74$ 137.74

+0.18%

+0.03%

-2.44%

-2.44%

Aktualna cena PepsiCo xStock (PEPX) wynosi $142.86. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEPX wahał się między $ 141.55 a $ 143.41, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEPX w historii to $ 177.28, a najniższy to $ 137.74.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEPX zmieniły się o +0.18% w ciągu ostatniej godziny, o +0.03% w ciągu 24 godzin i o -2.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PepsiCo xStock (PEPX)

$ 202.32K
$ 202.32K$ 202.32K

--
----

$ 3.45M
$ 3.45M$ 3.45M

1.42K
1.42K 1.42K

24,142.005477384
24,142.005477384 24,142.005477384

Obecna kapitalizacja rynkowa PepsiCo xStock wynosi $ 202.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEPX w obiegu wynosi 1.42K, przy całkowitej podaży 24142.005477384. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.45M.

Historia ceny PepsiCo xStock (PEPX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny PepsiCo xStock do USD wyniosła $ +0.04557851.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny PepsiCo xStock do USD wyniosła $ +3.1697348220.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny PepsiCo xStock do USD wyniosła $ -3.3770532540.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny PepsiCo xStock do USD wyniosła $ -1.22480469400504.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.04557851+0.03%
30 Dni$ +3.1697348220+2.22%
60 dni$ -3.3770532540-2.36%
90 dni$ -1.22480469400504-0.85%

Co to jest PepsiCo xStock (PEPX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla PepsiCo xStock (PEPX)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny PepsiCo xStock (w USD)

Jaka będzie wartość PepsiCo xStock (PEPX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PepsiCo xStock (PEPX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PepsiCo xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny PepsiCo xStock!

PEPX na lokalne waluty

Tokenomika PepsiCo xStock (PEPX)

Zrozumienie tokenomiki PepsiCo xStock (PEPX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PEPXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące PepsiCo xStock (PEPX)

Jaka jest dziś wartość PepsiCo xStock (PEPX)?
Aktualna cena PEPX w USD wynosi 142.86USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PEPX do USD?
Aktualna cena PEPX w USD wynosi $ 142.86. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PepsiCo xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla PEPX wynosi $ 202.32K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PEPX w obiegu?
W obiegu PEPX znajduje się 1.42K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PEPX?
PEPX osiąga ATH w wysokości 177.28 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PEPX?
PEPX zaliczył cenę ATL w wysokości 137.74 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PEPX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PEPX wynosi -- USD.
Czy w tym roku PEPX pójdzie wyżej?
PEPX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PEPX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:09:54 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PepsiCo xStock (PEPX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,093.15
$103,093.15$103,093.15

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,380.90
$3,380.90$3,380.90

-0.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.92
$158.92$158.92

-0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,093.15
$103,093.15$103,093.15

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,380.90
$3,380.90$3,380.90

-0.51%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3233
$2.3233$2.3233

+2.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.92
$158.92$158.92

-0.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0782
$1.0782$1.0782

-0.64%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000951
$0.0000000951$0.0000000951

+529.80%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2169
$0.2169$0.2169

+333.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005602
$0.000005602$0.000005602

+196.71%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23703
$0.23703$0.23703

+86.97%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4005
$1.4005$1.4005

+72.64%