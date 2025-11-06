Informacje o cenie PepsiCo xStock (PEPX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 141.55 $ 141.55 $ 141.55 Minimum 24h $ 143.41 $ 143.41 $ 143.41 Maksimum 24h Minimum 24h $ 141.55$ 141.55 $ 141.55 Maksimum 24h $ 143.41$ 143.41 $ 143.41 Historyczne maksimum $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 Najniższa cena $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 Zmiana ceny (1H) +0.18% Zmiana ceny (1D) +0.03% Zmiana ceny (7D) -2.44% Zmiana ceny (7D) -2.44%

Aktualna cena PepsiCo xStock (PEPX) wynosi $142.86. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEPX wahał się między $ 141.55 a $ 143.41, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEPX w historii to $ 177.28, a najniższy to $ 137.74.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEPX zmieniły się o +0.18% w ciągu ostatniej godziny, o +0.03% w ciągu 24 godzin i o -2.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PepsiCo xStock (PEPX)

Kapitalizacja rynkowa $ 202.32K$ 202.32K $ 202.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M Podaż w obiegu 1.42K 1.42K 1.42K Całkowita podaż 24,142.005477384 24,142.005477384 24,142.005477384

Obecna kapitalizacja rynkowa PepsiCo xStock wynosi $ 202.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEPX w obiegu wynosi 1.42K, przy całkowitej podaży 24142.005477384. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.45M.