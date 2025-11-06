Informacje o cenie PePenguin (PENGUIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000484 $ 0.00000484 $ 0.00000484 Minimum 24h $ 0.00000633 $ 0.00000633 $ 0.00000633 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000484$ 0.00000484 $ 0.00000484 Maksimum 24h $ 0.00000633$ 0.00000633 $ 0.00000633 Historyczne maksimum $ 0.00100794$ 0.00100794 $ 0.00100794 Najniższa cena $ 0.00000159$ 0.00000159 $ 0.00000159 Zmiana ceny (1H) +4.22% Zmiana ceny (1D) +3.15% Zmiana ceny (7D) -12.97% Zmiana ceny (7D) -12.97%

Aktualna cena PePenguin (PENGUIN) wynosi $0.00000588. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PENGUIN wahał się między $ 0.00000484 a $ 0.00000633, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PENGUIN w historii to $ 0.00100794, a najniższy to $ 0.00000159.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PENGUIN zmieniły się o +4.22% w ciągu ostatniej godziny, o +3.15% w ciągu 24 godzin i o -12.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PePenguin (PENGUIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa PePenguin wynosi $ 5.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PENGUIN w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.88K.