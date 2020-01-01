Poznaj tokenomikę Pepemon Pepeballs (PPBLZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PPBLZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pepemon Pepeballs (PPBLZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PPBLZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pepemon Pepeballs (PPBLZ) / Tokenomika / Tokenomika Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Odkryj kluczowe informacje o Pepemon Pepeballs (PPBLZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Pepemons it's just for the very best. Pepemon gotta farm 'em all Pepemons it's just for the very best. Pepemon gotta farm 'em all Oficjalna strona internetowa: https://pepemon.world Kup PPBLZ teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pepemon Pepeballs (PPBLZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 215.93K $ 215.93K $ 215.93K Całkowita podaż: $ 14.00K $ 14.00K $ 14.00K Podaż w obiegu: $ 14.00K $ 14.00K $ 14.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 215.93K $ 215.93K $ 215.93K Historyczne maksimum: $ 460.7 $ 460.7 $ 460.7 Historyczne minimum: $ 6.45 $ 6.45 $ 6.45 Aktualna cena: $ 15.42 $ 15.42 $ 15.42 Dowiedz się więcej o cenie Pepemon Pepeballs (PPBLZ) Tokenomika Pepemon Pepeballs (PPBLZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pepemon Pepeballs (PPBLZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PPBLZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PPBLZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPPBLZ tokenomikę, poznaj cenę tokena PPBLZna żywo! Prognoza ceny PPBLZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PPBLZ? Nasza strona z prognozami cen PPBLZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PPBLZ już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.