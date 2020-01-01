Poznaj tokenomikę Pepek Philippe (PEPEK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEPEK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pepek Philippe (PEPEK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEPEK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pepek Philippe (PEPEK) / Tokenomika / Tokenomika Pepek Philippe (PEPEK) Odkryj kluczowe informacje o Pepek Philippe (PEPEK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pepek Philippe (PEPEK) Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience. Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience. Oficjalna strona internetowa: https://pepek.vip Kup PEPEK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pepek Philippe (PEPEK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pepek Philippe (PEPEK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.85K $ 5.85K $ 5.85K Całkowita podaż: $ 898.84M $ 898.84M $ 898.84M Podaż w obiegu: $ 898.84M $ 898.84M $ 898.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.85K $ 5.85K $ 5.85K Historyczne maksimum: $ 0.00100376 $ 0.00100376 $ 0.00100376 Historyczne minimum: $ 0.00000297 $ 0.00000297 $ 0.00000297 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Pepek Philippe (PEPEK) Tokenomika Pepek Philippe (PEPEK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pepek Philippe (PEPEK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEPEK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEPEK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEPEK tokenomikę, poznaj cenę tokena PEPEKna żywo! Prognoza ceny PEPEK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEPEK? Nasza strona z prognozami cen PEPEK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEPEK już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.