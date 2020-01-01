Poznaj tokenomikę pepe wif cig (PWC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PWC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę pepe wif cig (PWC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PWC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika pepe wif cig (PWC) Odkryj kluczowe informacje o pepe wif cig (PWC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o pepe wif cig (PWC) Oficjalna strona internetowa: https://x.com/i/communities/1935669780813389887 Kup PWC teraz! Tokenomika i analiza cenowa pepe wif cig (PWC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla pepe wif cig (PWC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.23K $ 27.23K $ 27.23K Całkowita podaż: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Podaż w obiegu: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.23K $ 27.23K $ 27.23K Historyczne maksimum: $ 0.0016336 $ 0.0016336 $ 0.0016336 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie pepe wif cig (PWC) Tokenomika pepe wif cig (PWC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki pepe wif cig (PWC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PWC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PWC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPWC tokenomikę, poznaj cenę tokena PWCna żywo! Prognoza ceny PWC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PWC? Nasza strona z prognozami cen PWC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PWC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.