Poznaj tokenomikę Pepe On Fire (PFIRE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PFIRE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pepe On Fire (PFIRE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PFIRE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pepe On Fire (PFIRE) / Tokenomika / Tokenomika Pepe On Fire (PFIRE) Odkryj kluczowe informacje o Pepe On Fire (PFIRE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Pepe On Fire (PFIRE) Meme token with a small tax. 3% of the tax is burned and the other 2% is used for Marketing and development Meme token with a small tax. 3% of the tax is burned and the other 2% is used for Marketing and development Oficjalna strona internetowa: https://pepeonfire.xyz Kup PFIRE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pepe On Fire (PFIRE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pepe On Fire (PFIRE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 132.26K $ 132.26K $ 132.26K Całkowita podaż: $ 7.40T $ 7.40T $ 7.40T Podaż w obiegu: $ 7.40T $ 7.40T $ 7.40T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 132.26K $ 132.26K $ 132.26K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Pepe On Fire (PFIRE) Tokenomika Pepe On Fire (PFIRE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pepe On Fire (PFIRE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PFIRE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PFIRE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPFIRE tokenomikę, poznaj cenę tokena PFIREna żywo! Prognoza ceny PFIRE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PFIRE? Nasza strona z prognozami cen PFIRE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PFIRE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.