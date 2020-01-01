Poznaj tokenomikę PEPE MAGA (PEPEMAGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEPEMAGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę PEPE MAGA (PEPEMAGA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PEPEMAGA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / PEPE MAGA (PEPEMAGA) / Tokenomika / Tokenomika PEPE MAGA (PEPEMAGA) Odkryj kluczowe informacje o PEPE MAGA (PEPEMAGA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o PEPE MAGA (PEPEMAGA) Oficjalna strona internetowa: https://pepemaga2024.vip/ Kup PEPEMAGA teraz! Tokenomika i analiza cenowa PEPE MAGA (PEPEMAGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PEPE MAGA (PEPEMAGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.03K $ 9.03K $ 9.03K Całkowita podaż: $ 42,068.94T $ 42,068.94T $ 42,068.94T Podaż w obiegu: $ 42,068.94T $ 42,068.94T $ 42,068.94T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.03K $ 9.03K $ 9.03K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie PEPE MAGA (PEPEMAGA) Tokenomika PEPE MAGA (PEPEMAGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PEPE MAGA (PEPEMAGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEPEMAGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEPEMAGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEPEMAGA tokenomikę, poznaj cenę tokena PEPEMAGAna żywo! Prognoza ceny PEPEMAGA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEPEMAGA? Nasza strona z prognozami cen PEPEMAGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEPEMAGA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.