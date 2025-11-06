GiełdaDEX+
Aktualna cena Pepe Heimer to 0.00008713 USD. Śledź aktualizacje cen PEHEM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PEHEM łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Pepe Heimer to 0.00008713 USD. Śledź aktualizacje cen PEHEM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PEHEM łatwo w MEXC już teraz.

Cena Pepe Heimer (PEHEM)

Aktualna cena 1 PEHEM do USD:

Pepe Heimer (PEHEM) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Pepe Heimer (PEHEM) (USD)

Aktualna cena Pepe Heimer (PEHEM) wynosi $0.00008713. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PEHEM wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PEHEM w historii to $ 0.03357127, a najniższy to $ 0.00000807.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PEHEM zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pepe Heimer (PEHEM)

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

--
----

$ 87.13K
$ 87.13K$ 87.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Pepe Heimer wynosi $ 87.13K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PEHEM w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 87.13K.

Historia ceny Pepe Heimer (PEHEM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pepe Heimer do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pepe Heimer do USD wyniosła $ -0.0000114474.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pepe Heimer do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pepe Heimer do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000114474-13.13%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Pepe Heimer (PEHEM)

Pepe Heimer is an innovative Layer 2 blockchain solution designed to revolutionize the way memes interact with blockchain technology. Amid the challenges of slow transaction speeds, high gas fees, and network congestion that plague many existing blockchains, Pepe Heimer aims to provide a fast, scalable, and efficient platform. By harnessing the infectious nature of memes, the project seeks to create an engaging environment where users can seamlessly transact and interact. This unique approach not only enhances the user experience but also promotes the vibrant culture of memes, making blockchain technology more accessible and enjoyable for a wider audience.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Jaka jest dziś wartość Pepe Heimer (PEHEM)?
Aktualna cena PEHEM w USD wynosi 0.00008713USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PEHEM do USD?
Aktualna cena PEHEM w USD wynosi $ 0.00008713. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pepe Heimer?
Kapitalizacja rynkowa dla PEHEM wynosi $ 87.13K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PEHEM w obiegu?
W obiegu PEHEM znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PEHEM?
PEHEM osiąga ATH w wysokości 0.03357127 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PEHEM?
PEHEM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000807 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PEHEM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PEHEM wynosi -- USD.
Czy w tym roku PEHEM pójdzie wyżej?
PEHEM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PEHEM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Pepe Heimer (PEHEM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

