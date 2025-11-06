Informacje o cenie Pentagon Pizza Watch (PPW) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00102865 $ 0.00102865 $ 0.00102865 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00102865$ 0.00102865 $ 0.00102865 Historyczne maksimum $ 0.00229383$ 0.00229383 $ 0.00229383 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +10.80% Zmiana ceny (1D) +101.27% Zmiana ceny (7D) +5.05% Zmiana ceny (7D) +5.05%

Aktualna cena Pentagon Pizza Watch (PPW) wynosi $0.00100647. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PPW wahał się między $ 0 a $ 0.00102865, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PPW w historii to $ 0.00229383, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PPW zmieniły się o +10.80% w ciągu ostatniej godziny, o +101.27% w ciągu 24 godzin i o +5.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pentagon Pizza Watch (PPW)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Podaż w obiegu 999.99M 999.99M 999.99M Całkowita podaż 999,989,352.415676 999,989,352.415676 999,989,352.415676

Obecna kapitalizacja rynkowa Pentagon Pizza Watch wynosi $ 1.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PPW w obiegu wynosi 999.99M, przy całkowitej podaży 999989352.415676. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.01M.