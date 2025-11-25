Tokenomika penny stock (PENNYSTOCK)

Odkryj kluczowe informacje o penny stock (PENNYSTOCK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 08:54:45 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa penny stock (PENNYSTOCK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla penny stock (PENNYSTOCK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 8.00K
Całkowita podaż:
$ 997.94M
Podaż w obiegu:
$ 997.94M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 8.00K
Historyczne maksimum:
$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Informacje o penny stock (PENNYSTOCK)

Oficjalna strona internetowa:
https://x.com/i/communities/1939844227199898072

Tokenomika penny stock (PENNYSTOCK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki penny stock (PENNYSTOCK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PENNYSTOCK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PENNYSTOCK.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPENNYSTOCK tokenomikę, poznaj cenę tokena PENNYSTOCKna żywo!

Prognoza ceny PENNYSTOCK

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PENNYSTOCK? Nasza strona z prognozami cen PENNYSTOCK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

