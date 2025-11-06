Informacje o cenie penny stock (PENNYSTOCK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +9.28% Zmiana ceny (1D) +165.40% Zmiana ceny (7D) +91.20% Zmiana ceny (7D) +91.20%

Aktualna cena penny stock (PENNYSTOCK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PENNYSTOCK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PENNYSTOCK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PENNYSTOCK zmieniły się o +9.28% w ciągu ostatniej godziny, o +165.40% w ciągu 24 godzin i o +91.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o penny stock (PENNYSTOCK)

Kapitalizacja rynkowa $ 22.51K$ 22.51K $ 22.51K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 22.51K$ 22.51K $ 22.51K Podaż w obiegu 997.99M 997.99M 997.99M Całkowita podaż 997,987,949.004595 997,987,949.004595 997,987,949.004595

Obecna kapitalizacja rynkowa penny stock wynosi $ 22.51K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PENNYSTOCK w obiegu wynosi 997.99M, przy całkowitej podaży 997987949.004595. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.51K.