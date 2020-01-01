Poznaj tokenomikę Pencils Protocol (DAPP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DAPP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pencils Protocol (DAPP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DAPP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Pencils Protocol (DAPP) Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll's zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://pencilsprotocol.io/ Biała księga: https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper Kup DAPP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pencils Protocol (DAPP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pencils Protocol (DAPP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 175.07K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 57.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 306.78K Historyczne maksimum: $ 1.058 Historyczne minimum: $ 0.00262926 Aktualna cena: $ 0.00306777 Dowiedz się więcej o cenie Pencils Protocol (DAPP) Tokenomika Pencils Protocol (DAPP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pencils Protocol (DAPP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DAPP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DAPP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDAPP tokenomikę, poznaj cenę tokena DAPPna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.