Informacje o PEENO (PEENO) Step into the neon-soaked world of Peeno, a meme token like no other! In an alternate universe where it's always the 80s and crypto reigns supreme, Peeno is the ultimate ladies' man and crypto millionaire. With his irresistible charm and daring escapades, he invites you on a wild journey filled with arcade games, Italo Disco beats, and high-stakes crypto deals in a dazzling retro-futuristic wonderland. Oficjalna strona internetowa: https://peeno.meme Tokenomika i analiza cenowa PEENO (PEENO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PEENO (PEENO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.57K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.57K Historyczne maksimum: $ 0.00153994 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika PEENO (PEENO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PEENO (PEENO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEENO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEENO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.