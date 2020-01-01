Poznaj tokenomikę pee pee poo poo (PPPP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PPPP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę pee pee poo poo (PPPP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PPPP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / pee pee poo poo (PPPP) / Tokenomika / Tokenomika pee pee poo poo (PPPP) Odkryj kluczowe informacje o pee pee poo poo (PPPP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o pee pee poo poo (PPPP) Pee pee poo poo coin on Solana. Oficjalna strona internetowa: https://peepeepoopoo.fun/ Kup PPPP teraz! Tokenomika i analiza cenowa pee pee poo poo (PPPP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla pee pee poo poo (PPPP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 167.40K Całkowita podaż: $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 999.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 167.40K Historyczne maksimum: $ 0.00305323 Historyczne minimum: $ 0.00010863 Aktualna cena: $ 0.0001674 Dowiedz się więcej o cenie pee pee poo poo (PPPP) Tokenomika pee pee poo poo (PPPP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki pee pee poo poo (PPPP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PPPP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PPPP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPPPP tokenomikę, poznaj cenę tokena PPPPna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.