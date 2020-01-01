Poznaj tokenomikę Peanut the Doge (PDOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PDOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Peanut the Doge (PDOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PDOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Peanut the Doge (PDOGE) A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! Peanut the Doge: A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! PDOGE - is a memecoin. Don't mortgage your house or sell your grandma's jewelry for PDOGE tokens – unless she's okay with that. Always invest responsibly and remember, it's all just peanuts and fun ... PDOGE is not responsible for sudden peanut cravings, squirrel sightings, or excessive laughter Oficjalna strona internetowa: https://pdoge.io/ Kup PDOGE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Peanut the Doge (PDOGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Peanut the Doge (PDOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.28K $ 9.28K $ 9.28K Całkowita podaż: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.28K $ 9.28K $ 9.28K Historyczne maksimum: $ 0.00191019 $ 0.00191019 $ 0.00191019 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Peanut the Doge (PDOGE) Tokenomika Peanut the Doge (PDOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Peanut the Doge (PDOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PDOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PDOGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPDOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena PDOGEna żywo! Prognoza ceny PDOGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PDOGE? Nasza strona z prognozami cen PDOGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PDOGE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.