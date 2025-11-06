Informacje o cenie Peak Internet Male Performance (PIMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00115542$ 0.00115542 $ 0.00115542 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) +2.00% Zmiana ceny (7D) -13.96% Zmiana ceny (7D) -13.96%

Aktualna cena Peak Internet Male Performance (PIMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PIMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PIMP w historii to $ 0.00115542, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PIMP zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +2.00% w ciągu 24 godzin i o -13.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Peak Internet Male Performance (PIMP)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.98K$ 8.98K $ 8.98K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.98K$ 8.98K $ 8.98K Podaż w obiegu 999.38M 999.38M 999.38M Całkowita podaż 999,384,926.557876 999,384,926.557876 999,384,926.557876

Obecna kapitalizacja rynkowa Peak Internet Male Performance wynosi $ 8.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PIMP w obiegu wynosi 999.38M, przy całkowitej podaży 999384926.557876. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.98K.