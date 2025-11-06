Informacje o cenie PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Minimum 24h $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Maksimum 24h $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Historyczne maksimum $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 Najniższa cena $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) +0.01% Zmiana ceny (7D) +0.03% Zmiana ceny (7D) +0.03%

Aktualna cena PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) wynosi $1.056. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PSTUSDC wahał się między $ 1.055 a $ 1.057, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PSTUSDC w historii to $ 1.058, a najniższy to $ 1.032.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PSTUSDC zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.01% w ciągu 24 godzin i o +0.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Kapitalizacja rynkowa $ 71.24M$ 71.24M $ 71.24M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 71.24M$ 71.24M $ 71.24M Podaż w obiegu 67.44M 67.44M 67.44M Całkowita podaż 67,441,511.322561 67,441,511.322561 67,441,511.322561

Obecna kapitalizacja rynkowa PayFi Strategy Token USDC wynosi $ 71.24M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PSTUSDC w obiegu wynosi 67.44M, przy całkowitej podaży 67441511.322561. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 71.24M.