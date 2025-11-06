GiełdaDEX+
Aktualna cena Pay 2 Win to 0 USD. Śledź aktualizacje cen P2W do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe P2W łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o P2W

Informacje o cenie P2W

Czym jest P2W

Oficjalna strona internetowa P2W

Tokenomika P2W

Prognoza cen P2W

Cena Pay 2 Win (P2W)

Nienotowany

Aktualna cena 1 P2W do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Pay 2 Win (P2W) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:07:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Pay 2 Win (P2W) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.01%

+0.01%

Aktualna cena Pay 2 Win (P2W) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs P2W wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs P2W w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki P2W zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +0.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pay 2 Win (P2W)

$ 36.98K
$ 36.98K$ 36.98K

--
----

$ 36.98K
$ 36.98K$ 36.98K

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Pay 2 Win wynosi $ 36.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż P2W w obiegu wynosi 900.00M, przy całkowitej podaży 900000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.98K.

Historia ceny Pay 2 Win (P2W) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pay 2 Win do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pay 2 Win do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pay 2 Win do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pay 2 Win do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-30.91%
60 dni$ 0-30.58%
90 dni$ 0--

Co to jest Pay 2 Win (P2W)

P2W is the central game token for Pay 2 Win: The World is Mine. The token focuses on player utility for holders, granting unique benefits and game-related unlocks. The P2W token comes from Patriots Division, a web3 gaming hybrid studio that brings Pay 2 Win into its offerings, including STARS and SHADOW WAR. Core functionalities of the Pay 2 Win token include unique burn mechanisms, holder utility outside of the game, and more.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Pay 2 Win (P2W)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Pay 2 Win (w USD)

Jaka będzie wartość Pay 2 Win (P2W) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pay 2 Win (P2W) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pay 2 Win.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pay 2 Win!

P2W na lokalne waluty

Tokenomika Pay 2 Win (P2W)

Zrozumienie tokenomiki Pay 2 Win (P2W) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena P2Wjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Pay 2 Win (P2W)

Jaka jest dziś wartość Pay 2 Win (P2W)?
Aktualna cena P2W w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena P2W do USD?
Aktualna cena P2W w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pay 2 Win?
Kapitalizacja rynkowa dla P2W wynosi $ 36.98K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż P2W w obiegu?
W obiegu P2W znajduje się 900.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) P2W?
P2W osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla P2W?
P2W zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu P2W?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla P2W wynosi -- USD.
Czy w tym roku P2W pójdzie wyżej?
P2W może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny P2W, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:07:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Pay 2 Win (P2W)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

