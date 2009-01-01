Poznaj tokenomikę Party Parrot (PARRY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PARRY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Party Parrot (PARRY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PARRY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Party Parrot (PARRY) The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior. Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry. WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet. plans for $parry Parry's mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto. mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history. Oficjalna strona internetowa: https://www.parry.ing/ Kapitalizacja rynkowa: $ 58.91K $ 58.91K $ 58.91K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 58.91K $ 58.91K $ 58.91K Historyczne maksimum: $ 0.00712748 $ 0.00712748 $ 0.00712748 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Party Parrot (PARRY) Tokenomika Party Parrot (PARRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Party Parrot (PARRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PARRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PARRY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPARRY tokenomikę, poznaj cenę tokena PARRYna żywo! Prognoza ceny PARRY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PARRY? Nasza strona z prognozami cen PARRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PARRY już teraz! 