Informacje o cenie Parsona (SONA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00628845$ 0.00628845 $ 0.00628845 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -12.27% Zmiana ceny (7D) -12.27%

Aktualna cena Parsona (SONA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SONA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SONA w historii to $ 0.00628845, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SONA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -12.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Parsona (SONA)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.85K$ 4.85K $ 4.85K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Podaż w obiegu 9.50M 9.50M 9.50M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Parsona wynosi $ 4.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SONA w obiegu wynosi 9.50M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.10K.