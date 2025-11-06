GiełdaDEX+
Aktualna cena Parsona to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SONA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SONA łatwo w MEXC już teraz.

Logo Parsona

Cena Parsona (SONA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SONA do USD:

$0.00051047
$0.00051047$0.00051047
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Parsona (SONA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:07:35 (UTC+8)

Informacje o cenie Parsona (SONA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00628845
$ 0.00628845$ 0.00628845

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-12.27%

-12.27%

Aktualna cena Parsona (SONA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SONA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SONA w historii to $ 0.00628845, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SONA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -12.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Parsona (SONA)

$ 4.85K
$ 4.85K$ 4.85K

--
----

$ 5.10K
$ 5.10K$ 5.10K

9.50M
9.50M 9.50M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Parsona wynosi $ 4.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SONA w obiegu wynosi 9.50M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.10K.

Historia ceny Parsona (SONA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Parsona do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Parsona do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Parsona do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Parsona do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-21.90%
60 dni$ 0-40.14%
90 dni$ 0--

Co to jest Parsona (SONA)

Parsona is an encrypted, self-custodial identity protocol designed for the Ethereum blockchain. It allows users to create and maintain a persistent digital identity using nothing more than a username and password - while still generating a real Ethereum-compatible wallet under the hood. Unlike conventional wallet-based systems that require extensions, seed phrases, or public key exposure, Parsona offers a privacy-first identity layer that acts as the gateway to the entire Ethereum ecosystem.

This identity is not just an authentication method; it's a composable, encrypted persona that users can carry across decentralized applications (dApps), messaging systems, onchain transactions, agent networks, and DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) protocols. Everything a user does - from sending messages to participating in missions or delegating to AI agents - is tied to their Parsona, not to a publicly exposed wallet address.

At its core, Parsona aims to solve the fragmentation and privacy issues present in Web3 by offering a universal, encrypted, and user-controlled identity that works seamlessly across the decentralized internet.

Prognoza ceny Parsona (w USD)

Jaka będzie wartość Parsona (SONA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Parsona (SONA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Parsona.

Sprawdź teraz prognozę ceny Parsona!

Tokenomika Parsona (SONA)

Zrozumienie tokenomiki Parsona (SONA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SONAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Parsona (SONA)

Jaka jest dziś wartość Parsona (SONA)?
Aktualna cena SONA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SONA do USD?
Aktualna cena SONA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Parsona?
Kapitalizacja rynkowa dla SONA wynosi $ 4.85K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SONA w obiegu?
W obiegu SONA znajduje się 9.50M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SONA?
SONA osiąga ATH w wysokości 0.00628845 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SONA?
SONA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SONA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SONA wynosi -- USD.
Czy w tym roku SONA pójdzie wyżej?
SONA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SONA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Parsona (SONA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

