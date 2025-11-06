GiełdaDEX+
Aktualna cena Pareto Staked USP to 1.047 USD. Śledź aktualizacje cen SUSP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUSP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SUSP

Informacje o cenie SUSP

Czym jest SUSP

Oficjalna strona internetowa SUSP

Tokenomika SUSP

Prognoza cen SUSP

Aktualna cena 1 SUSP do USD:

$1.047
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Pareto Staked USP (SUSP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:01:12 (UTC+8)

Informacje o cenie Pareto Staked USP (SUSP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.046
Minimum 24h
$ 1.047
Maksimum 24h

$ 1.046
$ 1.047
$ 1.047
$ 1.012
+0.00%

+0.06%

+0.19%

+0.19%

Aktualna cena Pareto Staked USP (SUSP) wynosi $1.047. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUSP wahał się między $ 1.046 a $ 1.047, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUSP w historii to $ 1.047, a najniższy to $ 1.012.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUSP zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.06% w ciągu 24 godzin i o +0.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pareto Staked USP (SUSP)

$ 6.35M
--
$ 6.35M
6.06M
6,061,052.142082035
Obecna kapitalizacja rynkowa Pareto Staked USP wynosi $ 6.35M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUSP w obiegu wynosi 6.06M, przy całkowitej podaży 6061052.142082035. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.35M.

Historia ceny Pareto Staked USP (SUSP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Pareto Staked USP do USD wyniosła $ +0.0005927.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Pareto Staked USP do USD wyniosła $ +0.0072580134.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Pareto Staked USP do USD wyniosła $ +0.0144990654.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Pareto Staked USP do USD wyniosła $ +0.0214435332390755.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0005927+0.06%
30 Dni$ +0.0072580134+0.69%
60 dni$ +0.0144990654+1.38%
90 dni$ +0.0214435332390755+2.09%

Co to jest Pareto Staked USP (SUSP)

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Pareto Staked USP (SUSP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Pareto Staked USP (w USD)

Jaka będzie wartość Pareto Staked USP (SUSP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Pareto Staked USP (SUSP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Pareto Staked USP.

Sprawdź teraz prognozę ceny Pareto Staked USP!

SUSP na lokalne waluty

Tokenomika Pareto Staked USP (SUSP)

Zrozumienie tokenomiki Pareto Staked USP (SUSP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SUSPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Pareto Staked USP (SUSP)

Jaka jest dziś wartość Pareto Staked USP (SUSP)?
Aktualna cena SUSP w USD wynosi 1.047USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SUSP do USD?
Aktualna cena SUSP w USD wynosi $ 1.047. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Pareto Staked USP?
Kapitalizacja rynkowa dla SUSP wynosi $ 6.35M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SUSP w obiegu?
W obiegu SUSP znajduje się 6.06M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SUSP?
SUSP osiąga ATH w wysokości 1.047 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SUSP?
SUSP zaliczył cenę ATL w wysokości 1.012 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SUSP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SUSP wynosi -- USD.
Czy w tym roku SUSP pójdzie wyżej?
SUSP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SUSP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Pareto Staked USP (SUSP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,665.01

$3,434.49

$162.47

$1.0000

$1,477.90

$103,665.01

$3,434.49

$2.3627

$162.47

$1.1674

