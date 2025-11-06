Informacje o cenie Pareto Staked USP (SUSP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 Minimum 24h $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Maksimum 24h $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Historyczne maksimum $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Najniższa cena $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +0.06% Zmiana ceny (7D) +0.19% Zmiana ceny (7D) +0.19%

Aktualna cena Pareto Staked USP (SUSP) wynosi $1.047. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUSP wahał się między $ 1.046 a $ 1.047, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUSP w historii to $ 1.047, a najniższy to $ 1.012.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUSP zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.06% w ciągu 24 godzin i o +0.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pareto Staked USP (SUSP)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Podaż w obiegu 6.06M 6.06M 6.06M Całkowita podaż 6,061,052.142082035 6,061,052.142082035 6,061,052.142082035

Obecna kapitalizacja rynkowa Pareto Staked USP wynosi $ 6.35M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUSP w obiegu wynosi 6.06M, przy całkowitej podaży 6061052.142082035. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.35M.