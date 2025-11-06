GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Paragon Tweaks to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PRGN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PRGN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Paragon Tweaks to 0 USD. Śledź aktualizacje cen PRGN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PRGN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o PRGN

Informacje o cenie PRGN

Czym jest PRGN

Oficjalna strona internetowa PRGN

Tokenomika PRGN

Prognoza cen PRGN

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Paragon Tweaks

Cena Paragon Tweaks (PRGN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 PRGN do USD:

$0.00038721
$0.00038721$0.00038721
+6.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Paragon Tweaks (PRGN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:01:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Paragon Tweaks (PRGN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00183169
$ 0.00183169$ 0.00183169

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

+6.36%

-26.27%

-26.27%

Aktualna cena Paragon Tweaks (PRGN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PRGN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PRGN w historii to $ 0.00183169, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PRGN zmieniły się o -0.33% w ciągu ostatniej godziny, o +6.36% w ciągu 24 godzin i o -26.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Paragon Tweaks (PRGN)

$ 374.43K
$ 374.43K$ 374.43K

--
----

$ 374.43K
$ 374.43K$ 374.43K

967.01M
967.01M 967.01M

967,007,005.2501234
967,007,005.2501234 967,007,005.2501234

Obecna kapitalizacja rynkowa Paragon Tweaks wynosi $ 374.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PRGN w obiegu wynosi 967.01M, przy całkowitej podaży 967007005.2501234. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 374.43K.

Historia ceny Paragon Tweaks (PRGN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Paragon Tweaks do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Paragon Tweaks do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Paragon Tweaks do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Paragon Tweaks do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.36%
30 Dni$ 0-50.68%
60 dni$ 0-56.47%
90 dni$ 0--

Co to jest Paragon Tweaks (PRGN)

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Paragon Tweaks (PRGN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Paragon Tweaks (w USD)

Jaka będzie wartość Paragon Tweaks (PRGN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Paragon Tweaks (PRGN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Paragon Tweaks.

Sprawdź teraz prognozę ceny Paragon Tweaks!

PRGN na lokalne waluty

Tokenomika Paragon Tweaks (PRGN)

Zrozumienie tokenomiki Paragon Tweaks (PRGN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PRGNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Paragon Tweaks (PRGN)

Jaka jest dziś wartość Paragon Tweaks (PRGN)?
Aktualna cena PRGN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PRGN do USD?
Aktualna cena PRGN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Paragon Tweaks?
Kapitalizacja rynkowa dla PRGN wynosi $ 374.43K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PRGN w obiegu?
W obiegu PRGN znajduje się 967.01M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PRGN?
PRGN osiąga ATH w wysokości 0.00183169 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PRGN?
PRGN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PRGN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PRGN wynosi -- USD.
Czy w tym roku PRGN pójdzie wyżej?
PRGN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PRGN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:01:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Paragon Tweaks (PRGN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,664.98
$103,664.98$103,664.98

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,434.50
$3,434.50$3,434.50

+1.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.48
$162.48$162.48

+1.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.90
$1,477.90$1,477.90

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,664.98
$103,664.98$103,664.98

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,434.50
$3,434.50$3,434.50

+1.05%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3616
$2.3616$2.3616

+3.74%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.48
$162.48$162.48

+1.22%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1680
$1.1680$1.1680

+7.62%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03455
$0.03455$0.03455

+38.20%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00395
$0.00395$0.00395

-47.33%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012550
$0.000012550$0.000012550

+564.72%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2423
$0.2423$0.2423

+384.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4397
$1.4397$1.4397

+77.47%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01937
$0.01937$0.01937

+54.96%