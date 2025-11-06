Informacje o cenie Paragon Tweaks (PRGN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00183169$ 0.00183169 $ 0.00183169 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.33% Zmiana ceny (1D) +6.36% Zmiana ceny (7D) -26.27% Zmiana ceny (7D) -26.27%

Aktualna cena Paragon Tweaks (PRGN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PRGN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PRGN w historii to $ 0.00183169, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PRGN zmieniły się o -0.33% w ciągu ostatniej godziny, o +6.36% w ciągu 24 godzin i o -26.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Paragon Tweaks (PRGN)

Kapitalizacja rynkowa $ 374.43K$ 374.43K $ 374.43K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 374.43K$ 374.43K $ 374.43K Podaż w obiegu 967.01M 967.01M 967.01M Całkowita podaż 967,007,005.2501234 967,007,005.2501234 967,007,005.2501234

Obecna kapitalizacja rynkowa Paragon Tweaks wynosi $ 374.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PRGN w obiegu wynosi 967.01M, przy całkowitej podaży 967007005.2501234. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 374.43K.