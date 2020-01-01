Poznaj tokenomikę Papu Token (PAPU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PAPU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Papu Token (PAPU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PAPU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Papu Token (PAPU) PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company. PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company. Oficjalna strona internetowa: https://paputoken.com Tokenomika i analiza cenowa Papu Token (PAPU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Papu Token (PAPU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.96K $ 11.96K $ 11.96K Całkowita podaż: $ 33.37T $ 33.37T $ 33.37T Podaż w obiegu: $ 33.37T $ 33.37T $ 33.37T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.96K $ 11.96K $ 11.96K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Papu Token (PAPU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Papu Token (PAPU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PAPU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PAPU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.