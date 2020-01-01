Poznaj tokenomikę Pandemic Diamond (PMD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PMD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Pandemic Diamond (PMD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PMD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Pandemic Diamond (PMD) / Tokenomika / Tokenomika Pandemic Diamond (PMD) Odkryj kluczowe informacje o Pandemic Diamond (PMD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Pandemic Diamond (PMD) Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. Oficjalna strona internetowa: https://pandemic-games.org/ Biała księga: https://pandemic-games.org/whitepaper.html Kup PMD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Pandemic Diamond (PMD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pandemic Diamond (PMD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.24K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 123.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 212.02K Historyczne maksimum: $ 0.00187404 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00021201 Dowiedz się więcej o cenie Pandemic Diamond (PMD) Tokenomika Pandemic Diamond (PMD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pandemic Diamond (PMD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PMD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PMD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPMD tokenomikę, poznaj cenę tokena PMDna żywo! Prognoza ceny PMD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PMD? Nasza strona z prognozami cen PMD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PMD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.