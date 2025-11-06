Informacje o cenie Pancake Bunny (BUNNY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.02913817 Maksimum 24h $ 0.03020249 Historyczne maksimum $ 512.75 Najniższa cena $ 0.02764623 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) +0.28% Zmiana ceny (7D) -16.33%

Aktualna cena Pancake Bunny (BUNNY) wynosi $0.02969782. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUNNY wahał się między $ 0.02913817 a $ 0.03020249, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUNNY w historii to $ 512.75, a najniższy to $ 0.02764623.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUNNY zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.28% w ciągu 24 godzin i o -16.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Pancake Bunny (BUNNY)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.16K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 453.93K Podaż w obiegu 510.23K Całkowita podaż 15,274,247.51454069

Obecna kapitalizacja rynkowa Pancake Bunny wynosi $ 15.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUNNY w obiegu wynosi 510.23K, przy całkowitej podaży 15274247.51454069. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 453.93K.